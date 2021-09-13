ЦБ РФ определил признаки сомнительных платежей и переводов

Центробанк определил признаки, по которым банки будут выявлять карты и электронные кошельки, используемые теневым бизнесом в качестве платежных каналов, пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет, что речь, в частности, идет о нелегальных казино.

Меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию. Эксперты при этом не уверены, что рекомендации ЦБ не затронут граждан, совершающих легальные переводы и платежи, поскольку процедуры «обеления» не предусмотрено.

«Регулятор предлагает отслеживать частоту таких операций, а также их количество, число и статус контрагентов. Такие кредитные организации будут выявлять, а также предотвращать сомнительные операции», - пишет «Коммерсантъ».

Центробанк призвал финансовые организации особое внимание обращать на число контрагентов-физлиц (более 10 в день или более 50 в месяц) и количество проведенных физлицами операций (более 30 в день). Также, согласно рекомендациям, признаком совершения нелегальной операции может стать отсутствие платежей в пользу юрлиц, которые обеспечивают жизнедеятельность компаний, а именно оплата коммунальных услуг, вывоза мусора и.т.д. Банкам советуют обращать внимание и на совпадение идентификационной информации об устройстве, используемым разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка.

Регулятор советует отслеживать средний остаток на счетах компаний и в случае, если сумма составляет менее 10% от среднедневного объема операций, лучше заблокировать данный платежный канал.

Подозрительным можно считать и короткий (менее одной минуты) промежуток времени между зачислением и списанием средств, говорится в рекомендациях. Наконец, признаком нелегальной операции может стать зачисление и списание средств, которые проводились в течение 12 часов одних суток. В случае, если одновременно наблюдается два или более признака, то такую карту или счет ЦБ призывает блокировать.

