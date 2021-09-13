В Иркутской области обнаружен черный ящик после жесткой посадки L-410

Один черный ящик самолета, который накануне совершил жесткую посадку в Иркутской области, обнаружен, рассказал агентству РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Один из черных ящиков найден», — сообщил собеседник агентства.

Самолет L-410, принадлежавший авиакомпании «Сила», который совершал рейс из Иркутска в поселок Казачинское, накануне совершил жесткую посадку в тайге, - в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения.

В результате инцидента погибли четыре человека, один из которых является членом экипаж и три других пассажирами. Получили ранения различной степени тяжести 12 человек, их доставили в больницу поселка Казачинское. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии и готовятся к отправке в медучреждения Иркутска.

Следственный комитет России открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.

Накануне власти региона сообщили, что они выплатят семьям погибших и пострадавших по одному миллиону рублей. Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, получат по 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести будет выплачено из регионального бюджета по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.

L410, разработанный в конце 1960-х на чехословацком предприятии Let, является двухмоторным самолетом. Машина эксплуатируется с 1973 года.