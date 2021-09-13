В Москве отгремела IV Международная премия Successful Ladies Awards

Его основная задача - помочь женщинам заявить о себе и своем бизнесе, получить профессиональное признание, найти клиентов, партнеров, инвесторов.

Побороться за главный приз могли участницы со всего мира вне зависимости от возраста, национальности и семейного положения. Организатор события – Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой. Ведущим стал Родион Газманов.

Оценивало участниц компетентное жюри: управляющий партнер сети универсамов «Ближний», сооснователь онлайн-супермаркета «Бринстон» Валентин Куликов, телеведущая, журналист Анна Львова, автоблогер Сергей Лысов (ютуб-канал «Парень с завода»), главный редактор журнала «Fresh» Алена Александрова, телеведущая, модель Виолетта Орен, креативный продюсер телеканала «Моя Планета», преподаватель МГУ Роман Лобашов, владелец магазина цветов Santo Bella Flor Николай Орлов, генеральный директор журнала «Самозащита» Наталья Иванько, основатель компании LLB Brand Лилия Емельянова, генеральный директор компании Premier Beauty Line Валерия Томилина и другие.

Всего оргкомитет получил более 2 тысяч заявок, и в итоге победителями стали: Ирина Вигор - «Лучший коуч-энергопрактик», Алена Ал-Ас - «Лучший психолог», Виктория Казарина - «Лучший производитель дизайнерской мебели и декора», Инна Радуто - «Лучший карьерный коуч», Екатерина Тихонова - «Лучший эксперт-психолог в СМИ», Екатерина Белобородова - «Лучший пластический хирург», Елизавета Лилеева - «Лучший автор тренингов по трансформации личности», Алена Третьяк - «Лучший косметолог», Аня Рысь - «Автор самого мотивирующего блога», Ольга Пунина - «Основатель лучшего агентства по генерации клиентов для бизнеса», Наталия Чоха - «Автор лучшего курса по этикету», Елена Тодурова - «Автор лучшей адаптации традиций высокой кухни к реальной жизни», Алина Мурадова - «Лучший парфюмерный стилист».

Также награды получили многие звёзды: Лариса Долина - «Лучшая певица», Маша Вебер - «Лучшая исполнительница», Валерия Ланская - «Лучшая театральная актриса», Екатерина Копанова - «Лучшая киноактриса», Алла Довлатова - «Лучшая ведущая», Глафира Тарханова - «Лучшая актриса сериалов», Яна Кудрявцева - «Лучшая спортсменка», Евгения Образцова - «Лучшая балерина», Ольга Капранова - «Лучший спортивный менеджер», Мила Клименко - «Лучший бьюти-блогер», Полина Аскери - «Основатель лучшей галереи современного искусства», Юлия Варшавская - «Лучший главный редактор».

Партнерами мероприятия стали: LEBO Coffee, цветочный магазин Santo Bella Flor, бьюти компания Premier Beauty Line и интернет-магазин SupremeBeauty.ru, студия красоты ES_ONE, магазин косметики ручной работы Romashka, премиальная косметика для волос LLB Brand, закрытый клуб NeL.

Во время церемонии награждения гостей порадовали своими выступлениями Сандра, Рома Неваш, Анастасия Неонова, I-MA, Амелия, Anna Green, 2 Океана, Елена Фрейман, Полина Изаак, Алла Рид, SATTVA PROJECT, Milen.

Фотографы мероприятия – Евгений Жуковский, Екатерина Танклиевская, Рита Рикотта, Мария Платонова.