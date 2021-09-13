В Роспотребнадзоре назвали циркулирующие в РФ варианты коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора назвали варианты коронавируса, которые сейчас циркулируют в нашей стране. По данным ведомства, на начало сентября 2021 года на территории России по-прежнему доминирует штамм «Дельта», а также несколько ответвившихся от него линий — в основном это AY.12 и AY.4, пишет сайт газеты «Известия».

Как рассказала Анна Сперанская – руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора – обозначения AY используются в качестве названий субвариантов штамма «Дельта», которые отличаются друг от друга единичными мутациями.

«Например, геновариант «Дельта» (он же B.1.617.2) — ствол. Но существую также отдельные ветви, которые отходят от не него. Ветви, получившие распространение в России, активно «захватывают» и другие страны. В частности, первый вирус AY.4 впервые в мире обнаружили 15 сентября прошлого года. Сейчас же данный вариант преобладает уже в Великобритании. Кроме того, много в Австралии», — отметила Сперанская.

Вариант AY.12, по её словам, впервые обнаружили в мире 7 сентября 2020 года. В настоящее время число выявленных образцов составляет 2% от общего количества последовательностей, собранных с момента идентификации этой линии. В Старом Свете данный вариант часто встречается в Монако.

Кроме перечисленных линий, в РФ также в незначительном количестве обнаруживаются вирусы линии AY.6. Однако, как утверждают в Роспотребнадзоре, они не получили широкого распространения.

Ранее известный российский врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что штамм дельта активнее поражает молодых людей, чем другие варианты COVID-19. Именно это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома.

«Этот штамм не изучен до конца, но нам известно, что им болеют в основном молодые люди и дети, хотя пожилые также находятся в группе риска. Постковидный синдром будет молодеть и станет больше поражать центральную нервную систему, очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после COVID-19 станут дольше болеть», – пояснил инфекционист.

