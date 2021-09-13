В Театре Наций впервые вручили Премию Корша

Своё название премия получила в честь антрепренёра Фёдора Адамовича Корша, основателя Русского драматического театра, чьё здание со 135-летней историей занимает Театр Наций. Символом премии стал кирпич, отсылающий к идее строительства театра и историческому облику здания в Петровском переулке.

«Мы проанализировали прошедшие пятнадцать лет и можем смело сказать, что это была сладостная мука, потому что строить с нуля очень сложно, но в то же время очень интересно. Мы сумели, не побоюсь этого слова, расширить культурное пространство, приглашая к работе лучших режиссёров, в том числе и мировых, предоставляя площадку для экспериментов. Мы планомерно развивали молодое поколение: начинавшие у нас режиссёры ставят теперь по всеми миру, актёры обрели популярность, гримёры выросли в художников по гриму, помощники режиссёров в стейдж-менеджеров. И сегодня настало время подумать, кому мы благодарны, и отметить их нашей Премией Корша», — говорит художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Первая церемония вручения Премии Корша была стилизована режиссёром Михаилом Рахлиным под кинофестиваль. Специально для церемонии он снял фильм «Тайны красного терема», в котором в пародийной форме рассказал основные вехи истории Театра Наций. За основу была взята программа «Мистические истории с Виктором Вержбицким». Вержбицкий же стал главным героем фильма, а снялись в нём Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Анатолий Белый, Владимир Машков, Константин Богомолов, Максим Диденко, Павел Руднев, руководство и сотрудники Театра Наций.

Лауреатами первой премии стали народная артистка РФ Наталья Тенякова, режиссёры Анна Викторова и Тимур Бекмамбетов, Алвис Херманис (Латвия), Кэти Митчелл (Великобритания), актёры Павел Акимкин, Артем Тульчинский, Юлия Пересильд, Елена Николаева, Наталья Ноздрина, Мария Биорк, Рустам Ахмадеев, Муся Тотибадзе, художник по гриму Анна Никулина, начальник машинно-декорационного цеха Валерий Гвоздев, стейдж-менеджеры Кристина Галеева и Анастасия Галицина, Благотворительный Фонд Михаила Прохорова и СБЕР, а так же спектакль РАМТа «Сын» режиссёра Юрия Бутусова.