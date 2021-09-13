Власти Германии получили запрос на сертификацию «Северного потока – 2»

Германский национальный регулятор – Федеральное агентство по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur) – получил от компании Nord Stream 2 AG, которая будет заниматься эксплуатацией газопровода «Северный поток – 2», документы на ее сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы, сообщает Deutsche Welle. «Компания Nord Stream 2 AG представила все документы, необходимые для проведения регулятивной экспертизы. Таким образом, в распоряжении Федерального агентства по сетям имеются четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию», – заявил изданию глава отдела агентства по работе со СМИ и связям с общественностью Фите Вульф.

В Федеральном агентстве по сетям уточнили, что Nord Stream 2 AG обратилась за сертификатом в регулятивную палату 7 – в соответствии с параграфами 10-10e экономико-энергетического закона (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG). Срок, установленный разделом 4a(5) EnWG, отсчитывается от 8 сентября 2021 года, добавили в агентстве.

10 сентября «Эксперт» сообщал, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено, сообщает корпорация «Газпром», ссылаясь на председателя правления компании Алексея Миллера.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», — говорится в сообщении, которое публикуется в Telegram-канале «Газпрома».

Сварка последней трубы второй нитки трубопровода «Северный поток-2» была завершена 6 сентября, рассказали в офисе компании-оператора Nord Stream 2 AG. В тот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что пуск «Северного потока-2» состоится через несколько дней.

Алексей Миллер, в свою очередь, 2 сентября сообщил, что первый газ по новому трубопроводу страны Европы получат уже к концу текущего года, то есть с началом отопительного сезона.

По данным агентства Bloomberg, «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября.