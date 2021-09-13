Задержан подозреваемый в отравлении семьи арбузом

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемого по делу об отравлении семьи арбузом – это сотрудник частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.

«В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия», – сказала она.

Уголовное дело о гибели женщины и ее внучки в результате отравления расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). «Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз причиной смерти является острое отравление химикатами»,– добавила Иванова.