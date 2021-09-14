Акции дня: бумаги «Газпром» на пике спроса

Газовое ралли продолжается: трейдеры скупают акции «Газпрома» на фоне рекордных цен на голубое топливо в Европе. За сессию на Мосбирже во вторник, 14 сентября бумаги «Газпрома» подорожали на +1,88% до 339 рублей за акцию. В течение сессии стоимость поднималась до 339,2 рублей за штуку, что стало новым максимумом по стоимости.

Стоимость газа в Европе активно растет вторые сутки. Во вторник на фьючерсном рынке цена газа впервые в истории превысила 810 долларов за тысячу кубов. По мнению экспертов Fitch, одна из возможных причин бурного роста цен на газ в Европе безветрие, из-за которого снижены объемы ветровой генерации. Также важным фактором, влияющим на стоимость являются недозаполненные хранилища и неопределенность по срокам запуска «Северного потока 2».

Индекс Мосбиржи вырос на +0,36% до 4055,7 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,07% до 1752,24 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:00 мск стоила 73,7 доллара за баррель (+0,26%). Российская валюта слабела – 72,79 рублей за доллар.