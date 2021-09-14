Apple презентовала iPhone 13, новые Pad и «умные часы»

Компания Apple провела презентацию новых продуктов, в том числе iPhone 13. Смартфоны будут оснащены чипами Apple А15 Bionic и более емкие аккумуляторы, по сравнению с iPhone 12. Время работы батареи iPhone 13 mini в 1,5 раза больше, чем у предыдущей модели, у Phone 13 — в 2,5 больше. Стоимость iPhone 13 mini составит от 699 долларов США, iPhone 13 — от 799 долларов, iPhone 13 Pro – от 999 долларов, а iPhone 13 Pro Max – от 1099 долларов.

Компания представила iPad за 329 долларов и iPad mini за 499 долларов.

Кроме того, Apple представила линейку своих «умных» часов Apple Watch 7 серии с дисплеем 41х45 мм. Стоимость составит устройства составит от 399 долларов.