«АвтоВАЗ» выплатит сотрудникам премию по 5 тыс рублей за простой

Президент АО «АвтоВАЗ» Николя Мор утвердил выплату премии в размере 5 тыс рублей всем сотрудникам компании, пропорционально времени, отработанному с начала текущего года, сообщает «Интерфакс».

По словам руководства компании, премия направлена на поддержку коллектива в сложный период недопоставки электронных компонентов и будет выплачена 21 сентября.

6 сентября «Эксперт» сообщал, что в связи с нормализацией ситуации с поставками электроники «АвтоВАЗ» планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен.

3 сентября «Эксперт» сообщал, что «АвтоВАЗ» из-за корпоративного отпуска и простоев на фоне дефицита чипов снизило в августе продажи автомобилей Lada в России на 32,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 19 428 штук.

С учетом 215 автомобилей, выпущенных на мощностях бывшего СП с GM (АО «Лада Запад Тольятти») и реализованных в августе 2020 г., снижение составило 32,6%, что «АвтоВАЗ» отмечает в своем пресс-релизе.

Снижение стало максимальным с мая прошлого года, который был вторым месяцем масштабных антиковидных локдаунов и завершился для "АвтоВАЗа" с результатом продаж 15,58 тыс. шт. (-45,8% к маю 2019 г.) С августа прошлого года продажи «АвтоВАЗа» росли, особенно высокими темпами – во втором квартале текущего года, на «низкой базе» прошлого.

По итогам 8 месяцев 2021 г. компания реализовала в РФ 251,66 тыс. автомобилей (+30,8% к 2020 г. и +7,7% к докризисному 2019 г.).

19 августа «Эксперт» сообщал, что АвтоВАЗ с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosch.