Боррель настроен на диалог с «Талибаном»

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока еще не определился с формой своего представительства в Кабуле после формирования движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) нового правительства в Афганистане, сообщает ТАСС.

«У нас нет никакой другой возможности повлиять на ситуацию [в Афганистане], кроме как взаимодействовать с талибами, но взаимодействовать – это не значит признавать. Однако это значит разговаривать», – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС. Он подчеркнул, что будущее взаимодействие с талибами будет «определяться их действиями».

По его словам, страны ЕС также обсуждают вопрос о том, в какой форме мог бы быть представлен Евросоюз в Кабуле, если сложатся необходимые условия.

10 сентября Bloomberg сообщил, что Евросоюз обсудил с представителями движения «Талибан» вопрос обеспечения безопасности своего ограниченного дипломатического присутствия в Кабуле.

13 сентября «Эксперт» сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Страны-доноры завил, что на на конференции в Женеве по оказанию экономической поддержки Афганистану участники обязались выделить более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь в Афганистане.

По выражению генсека ООН, государствам – участникам мероприятия удалось совершить «квантовый скачок» в вопросе сбора средств на эти цели. «Эта конференция полностью оправдала мои ожидания в плане солидарности с народом Афганистана», – сказал Гутерриш. При этом он не конкретизировал, какая часть этой суммы поступит в ближайшие месяцы по линии ООН, а какая будет предоставлена позднее в других форматах.

В конференции приняли участие около 40 стран-доноров.

31 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) сформировало новое правительство Афганистана, в котором ключевые посты заняли представители талибов. Министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса «Талибана» муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны Афганистана. При этом сын одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост министром внутренних дел.

15 августа движение «Талибан» объявило, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.