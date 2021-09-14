Боррель заявил об ухудшении отношений между ЕС и Китаем

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отношения между ЕС и Китаем изменились в худшую сторону, сообщает «Интерфакс».

«За последние месяцы многое изменилось в этих важных отношениях и не обязательно в лучшую сторону. Они становятся все более сложными... Китай остается все более напористой глобальной державой, которая не гнушается оказанием экономического давления на страны и субъектов, с политикой которых он не согласен. Разрыв в наших ценностях растет», – сказал Боррель.

Боррель призвал к солидарности стран ЕС, которые должны давать знать Китаю о неприемлемости определенных действий.

Ранее «Эксперт» сообщал, что ЕС пока еще не определился с формой своего представительства в Кабуле после формирования движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) нового правительства в Афганистане.

«У нас нет никакой другой возможности повлиять на ситуацию [в Афганистане], кроме как взаимодействовать с талибами, но взаимодействовать – это не значит признавать. Однако это значит разговаривать», – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС. Он подчеркнул, что будущее взаимодействие с талибами будет «определяться их действиями».

По его словам, страны ЕС также обсуждают вопрос о том, в какой форме мог бы быть представлен Евросоюз в Кабуле, если сложатся необходимые условия.