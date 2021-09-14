Число убыточных предприятий в России сократилось до минимума

Доля крупных и средних российских предприятий, работающих в убыток, снизилась по итогам первого полугодия на 6,5 п.п. до 28,8%. Это рекордно низкий показатель с 2004 года, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza. При этом, некоторые эксперты объясняют уменьшение убыточных предприятий их закрытием.

«В первом полугодии 2021 года 71,2%, или 39,2 тыс. всех организаций (без учета малого бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений), получили прибыль в размере 13,27 трлн рублей. При этом доля убыточных предприятий сократилась на 6,5 п.п. до 18-летнего минимума в 28,8%. В результате совокупный "минус" составил 1,67 трлн рублей, а чистая прибыль российского бизнеса — 11,6 трлн рублей», — говорится в исследовании.

Меньше всего убыточных компаний было зафиксировано в оптовой и розничной торговле (16%), сельском хозяйстве (21%), образовании (24%) и обрабатывающих производствах (25%). При этом почти половина компаний (47,8%), которые занимаются водоснабжением и утилизацией отходов, по итогам полугодия остались с убытком. В сфере электро- и газоснабжения в минус ушли 44% компаний, а в отрасли профессиональной, научной и технической деятельности — 41%.

Больше всего убыточных компаний было зафиксировано на Чукотке (56%), в Астраханской области и Еврейской АО (по 49%), а также в Ненецком АО (48,9%). В лидеры по числу коммерчески успешных предприятий вышли Вологодская область (78,8%), Чечня (78,6%), Белгородская (77,9%) и Воронежская области (77,8%).

Как отметил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин, не все российские компании попали под меры господдержки в период пандемии, некоторым оказалось недостаточно оказанной помощи, поэтому наиболее убыточные могли просто уйти с рынка. Такой же вариант допускает и член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Как писал Expert.ru, пандемия повлияла на большую часть предприятий малого и среднего бизнеса — для 22% предпринимателей ситуация стала толчком к созданию своего дела, 18% выиграли от пандемии, а 37% понесли потери. Несмотря на это, малый бизнес смотрит в будущее с оптимизмом — около 90% предпринимателей полагают, что к концу 2021 года объем продаж будет сопоставим или превысит показатели 2020 года. Для этого компании планируют инвестировать деньги в развитие бизнеса, плотнее работать с маркетплейсами и расширять ассортимент.

