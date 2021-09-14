Дипломат заявил о безосновательности требований со стороны ФРГ и США по «Северному потоку-2»

Совместное заявление ФРГ и США по поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, которое было сделано после завершения строительства трубопровода «Северный поток – 2», не является юридически обязывающим документом, заявил в беседе с РИА «Новости» посол России в Германии Сергей Нечаев. Дипломат подчеркнул, что у Берлина нет оснований «что-либо требовать от Москвы в этой ситуации».

«Совместное заявление ФРГ и США не является юридически обязывающим документом, тем более для России, не участвовавшей в его подготовке и подписании. Поэтому требовать что-либо от Москвы на основании американо-германского документа Берлин не может», - подчеркнул посол.

Он напомнил, что вопрос по сохранению транзита российского газа через украинскую территорию регулярно поднимался германской стороной в ходе двухсторонних контактов, в последний раз тема обсуждалась 20 августа текущего года в Москве, в ходе рабочего визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Нечаев подчеркнул, что позиция Кремля по данному вопросу остается неизменной, это подтвердил еще раз и президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель. Российский лидер подтвердил тогда, что Москва готова рассмотреть возможность задействовать украинскую ГТС для транзита газа в Европу после 2024 года, при этом «важными критериями остаются экономическая целесообразность и наличие соответствующего спроса в странах ЕС», уточнил посол.

