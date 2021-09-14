Эксперт: «Северный поток – 2» может снизить цену на газ в Европе

Глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрен Паттерсон заявил, что цены на «голубое топливо» в Старом Свете будут оставаться на высоком уровне до конца этого года. По его мнению, к их снижению может привести быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2», передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что высокие европейские цены на газ сохранятся до начала 2022 года. Это связано с тем, что запасы в регионе намного ниже среднего, а также с тем, что спрос будет расти по мере того, как страны континента будут вступать в отопительный сезон.

«Я считаю, что зимой цены будут ещё высокими. Существует, однако, несколько факторов, которые могут привести к коррекции цен. В частности, если мы увидим быстрый запуск «Северного потока – 2», это поможет улучшить картину поставок», – считает эксперт.

Кроме того, сейчас уровень газовых цен в Европе выше спотовых цен на СПГ в Азии.

«Когда мы увидим, что большие объёмы «голубого топлива» перенаправляются в страны Европы, это может несколько подавить цены», – отметил Паттерсон.

В этой связи эксперт считает, что от нынешней высокой стоимость газа в плюсе любой его производитель, в том числе из России. Но цены сейчас находятся на очень привлекательном уровне также для экспортёров СПГ из США, несмотря на то, что стоимость газа в тех же Штатах тоже существенно выросла.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает стремительно идти вверх. Ранее Expert.ru сообщал, что 13 сентября стоимость «голубого топлива» в ЕС вновь обновила исторический максимум.

Та, согласно данным торгов, утром в понедельник стоимость октябрьского контракта на газ по индексу самого ликвидного хаба в Европе – голландского TTF – составляла 713,1 долл., в 10:30 мск она достигла отметки в 730 долл., к 13:36 иск – 741,2 долл. а в 15:36 мск поднялась до 751,2 долл.

Сегодня только за первые несколько часов торгов цены на газ прибавили ещё более 50 долл. (+7%), впервые в истории превысив отметку в 800 долл. за тысячу кубометров. Таким образом, с начала прошлой недели стоимость «голубого топлива» в странах Евросоюза выросла на 25%.

Европейские цены на газ толкают вверх нежелание «Газпрома» покупать дополнительные транзитные мощности у Украины и Польши, а также падение объемов поставки СПГ в ЕС.