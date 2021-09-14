Эксперты сообщают о проблемах с психикой у студентов из-за COVID

Почти три четверти российских студентов демонстрируют признаки психологического неблагополучия во время пандемии коронавируса, около 20% из них имеют симптомы умеренной и тяжелой депрессии, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад 13 ведущих российских университетов РФ. Документ был подготовлен по поручению Минобрнауки, в исследовании приняли участие более 60 000 студентов, преподавателей и родителей.

Авторы доклада сообщают, что в основной группе риска по приобретению психических расстройств из-за ситуации с коронавирусом находятся первокурсники бакалавриата и специалитета, поскольку они «более остро переживают нехватку общения с преподавателями и сверстниками, обладают менее развитыми навыками саморегуляции и самоорганизации, критично важными для эффективного обучения в дистанционном и смешанном форматах».

Также в докладе сообщается о прямой связи между психологическими проблемами и материальной составляющей в семье, - 84% студентов из малообеспеченных семей имеют проблемы с психикой. Среди студентов, чьи семьи можно назвать обеспеченными, данная доля составляет 67%, отмечают исследователи. Они особо подчеркивают, что малообеспеченным студентам необходимы «таргетированные мер психологической поддержки».

Ранее Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал основной угрозой для качества образования психологическое благополучие и ментальное здоровье студентов. Чиновник призвал ректоров вузов обращать особое внимание на данную составляющую.

