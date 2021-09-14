В Goldman Sachs рассказали, чем грозит Европе рекордный рост цен на газ

«Динамика изменения цен на энергию в Европе позволяет предположить, что ждет сырьевые рынки,- приводит Bloomberg слова из нового исследования экономистов Goldman Sachs.- Растущий дефицит и сокращающиеся запасы (сырья) ведут к резким перепадам цен на сырье».
К резкому скачку цен на электроэнергию в Старом Свете, кроме значительно сократившихся запасов газа, привело и сильное снижение скорости ветра, доля которого в энергетическом балансе в последние годы неуклонно растет. Властям следует готовиться к протестам населения, которое, как нетрудно догадаться, будет очень недовольно платежными квитанциями на электроэнергию с резко увеличившимися суммами к оплате.
На прошлой неделе цены на электроэнергию установили новые рекорды в большинстве крупных европейских стран: Великобритании, Франции, Германии и Испании.
Испанцы, кстати, уже вышли на улицы протестовать против роста коммунальных расходов. На Пиренейском полуострове так же, как на Британских островах, цены на электричество еще никогда не были такими высокими, как сейчас. Цены на электроэнергию в Европе сейчас настолько высоки, что, по мнению экономистов, они могут осложнить восстановление экономики континента после пандемии.
В Goldman Sachs считают, что цены на природный газ и электричество в Европе могут расти и дальше. Дело в том, что уровень газа в хранилищах сейчас на десятилетнем минимуме. В октябре во многих европейских странах уже начинается отопительный сезон, а темпы заполнения хранилищ голубым топливом сильно оставляют желать лучшего. Между тем, по прогнозам синоптиков жителей Старого Света ждет холодная зима.
«Единственным способом стабилизации рынков (газа) является сильное снижение спроса»,- говорится в исследовании Goldman Sachs.
Авторы исследования делают нехитрый вывод: если предложение будет и дальше оставаться ниже, чем обычно, а зима при этом окажется холоднее обычной, то нынешние цены на газ и электроэнергию могут побить и уже установленные рекорды.
Цены на газ сейчас самые высокие после 2014 года. За год они выросли на 117,6% и могут вырасти еще вдвое, считают, например, экономисты Стэн Броунелл из Argus Media и Люк Джексон из S&P Global Platts.
«Еще более высокие, чем сегодня, цены нивелируют спрос и приведут к сокращению производства в энергоемких секторах промышленности»,- пишут экономисты американского банка.
На прошлой неделе цены на электроэнергию установили новые рекорды в большинстве крупных европейских стран: Великобритании, Франции, Германии и Испании.