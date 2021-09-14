В Goldman Sachs рассказали, чем грозит Европе рекордный рост цен на газ

«Динамика изменения цен на энергию в Европе позволяет предположить, что ждет сырьевые рынки,- приводит Bloomberg слова из нового исследования экономистов Goldman Sachs.- Растущий дефицит и сокращающиеся запасы (сырья) ведут к резким перепадам цен на сырье».

К резкому скачку цен на электроэнергию в Старом Свете, кроме значительно сократившихся запасов газа, привело и сильное снижение скорости ветра, доля которого в энергетическом балансе в последние годы неуклонно растет. Властям следует готовиться к протестам населения, которое, как нетрудно догадаться, будет очень недовольно платежными квитанциями на электроэнергию с резко увеличившимися суммами к оплате.