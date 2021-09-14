Курс доллара: эксперты сделали новый прогноз по рублю на конец 2021 года

В начале новой рабочей недели рубль солидно укрепился к основным резервным мировым валютам на фоне внешнего позитива и дорожающего «чёрного золота». Открывшись в понедельник в паре с «американцем» на отметке 73,05, а с «европейцем» – по 86,33, к закрытию основной сессии на Мосбирже рубль заметно прибавил.

Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 72,71 руб., что сразу на 46,25 коп. дешевле, чем было при закрытии торгов в пятницу. Евро и вовсе ушёл в минус сразу на 57,75 коп. – его курс в это же время составлял 85,87 руб. Таким образом, единая валюта ЕС оказалась ниже 86,00 впервые с 18 августа.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, в понедельник нацвалюта подорожала в обеих парах благодаря внешнему позитиву и следуя вверх за мировыми ценами на нефть. Кроме того, поддерживает рубль пятничное решение российского регулятора, который повысил ключевую ставку до 6,75% годовых.

Об этом, в частности, заявил Андрей Кочетков из «Открытие Брокер», который считает, что нацвалюта укрепляла свои позиции в валютных парах на фоне решения ЦБ. Также он отметил, что вчера на рынке Forex доллар укреплялся.

«Индекс DXY накануне поднимался на 0,3%. Ускорение роста цен американских производителей означает, что всплеск инфляции возможно окажется более продолжительным, чем это предполагалось ранее. Это означает, что центробанку США надо будет реагировать на ситуацию раньше чем ожидалось. Всё это так или иначе окажет влияние на курс рубля», – уверен эксперт.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что при вчерашнем открытии рубль подорожал, реагируя на позитивный внешний фон. Днём наша валюта незначительно и краткосрочно просела, следуя на мировыми ценами на «чёрного золота».

«Однако вскоре нефтяные котировки возобновили рост, после чего глобальные площадки перешли к восстановлению. В результате рубль вернулся к активному укреплению, обновив месячный максимум к евро», – комментирует динамику нацвалюты Бабин.

Илья Голубов из УК «Промсвязь» полагает, что рубль подорожал к доллару и евро благодаря тому, что после неоднозначной прошлой недели глобальные игроки стали скупать рисковые активы.

«Оптимизм инвесторов подпитывала дорогая нефть. Кроме того, положительно сказалось на курсовой динамике решение ЦБ по ставке. Если говорить о прогнозах на ближайшую перспективу, то рубль вероятнее всего продолжит укрепляться к евро. В паре с же долларом многое будет зависеть от решение Федрезерва США по сворачиванию QE», – сказал Голубов.

Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест» напомнил, что торги прошлой недели национальная валюта завершила ослаблением на 0,3%. При этом многие другие валюты сегмента ЕМ также падали, но рубль на их фоне выглядел относительно неплохо.

По мнению эксперта, неожиданное для большинства экспертов решение российского регулятора по ставке в пятницу заметного влияния на курсовую динамику не оказало. Более того рубль больше реагировал на внешний негатив, что заставило некоторых глобальных игроков насторожиться и выйти из риска.

«Однако уже сегодня инвесторы вновь стали интересоваться рисковыми активами. Учитывая, что на этой неделе стартует новый налоговый период, что обещает рублю поддержку, можно предположить, что в паре с долларом в ближайшие 10-14 сессий он будет находиться в коридоре 72,00-72,50», – прогнозирует Полевой.

Эксперты сделали новый прогноз по курсу рубля на конец 2021 года

С оптимизмом смотрит на перспективы рубля и Варвара Пономарёва из банка «Санкт-Петербург». Она считает, что на этой неделе наша валюта может добраться до 72,80 руб. При этом аналитик этой кредитной организации полагает, что пятничное решения Центробанка РФ о повышении ключевой ставки, а также ожидания скорого окончания цикла ужесточения ДКП увеличивает привлекательность «россиянина» в операциях carry trade.

«Но если статистика по американской инфляции будет заметно выше прогнозируемой, то интерес инвесторов к риску сойдёт на нет. А это, что вполне объяснимо, не самым лучшим образом скажется на перспективах нашей валюты. В целом на этой неделе мы видим пару доллар-рубль в пределах 72,50-74,00 руб.», – предположила она.

В свою очередь аналитики BCS GM – инвестиционно-банковского подразделения группы компаний БКС – сделали новый прогноз по курсу рубля на конец 2021 года. По их мнению, в паре с долларом он будет торговаться по 71,00.

Однако в ближайшей перспективе в укрепление российской валюты они не верят, ожидая увидеть ослабление рубля и других его собратьев по сегменту ЕМ к доллару.

«Высока вероятность, что уже завтра «россиянин» может опуститься в диапазон 74,00-75,00. Такой вариант развития событий возможен, если сегодня мы получим негативный сюрприз по данным инфляции в США за август. Дело в том, что очередной скачок в ценах повысит вероятность жёстких шагов со стороны американского регулятора, что поддержит доллар и подтолкнёт игроков к бегству из риска», – заявили в BCS GM.

При этом базовый прогноз на конец года у них вполне оптимистичный.

«Мы ожидаем, что в конце года ключевая ставка ЦБ останется на нынешнем уровне, инфляция замедлится, а рубль к доллару подорожает до 71,00», – резюмировали эксперты BCS GM.