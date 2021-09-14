Курс доллара: рубль скорректировался вниз

Российская валюта скорректировалась вниз на торгах во вторник.

Доллар к рублю начал день на отметке 72,54, в то время как евро стартовал с 85,69. К 17:00 мск доллар США укрепился и достиг уровня 72,89 руб., а евро укрепился до 86.17 руб. Индекс DXY при этом существенной динамики не показал и к этому же времени остался на отметке 92,61 пункта.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что в самом начале сегодняшних торгов рубль пытался продолжить восходящее движение предыдущей сессии.

«Но незадолго до старта основной сессии перешёл к снижению из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Большинство глобальных площадок в начале дня повышалось, но перед открытием европейских торгов стало сдавать позиции. В то же время «чёрное золото» демонстрирует устойчивый рост, периодически обновляя месячные вершины», – резюмировал Бабин.