Левитин: электромобили могут привести к введению оплаты на всех дорогах

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что переход на электрокары и автомобили на газе в России в перспективе может привести к внедрению платного проезда на всех дорогах, сообщает «Прайм». Он пояснил, что российские автодороги содержатся и строятся на деньги дорожных фондов, которые, в том числе, пополняются за счет акцизов на топливо.

«Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести,… или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами. То есть речь идёт о формате покилометровых платежей: когда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан. Человек, который имеет автомобиль, уже будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте... Если мы перейдем на альтернативные виды топлива, что будет с дорожным фондом и как нам дальше быть: переводить эту нагрузку на население или все-таки оставить дорожный фонд, но тогда нам придется повышать акциз на топливо», — заявил Левитин на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Левитин убежден, что альтернативные виды топлива не будут стоить дешевле чем традиционные.

23 августа «Эксперт» сообщал, что редседатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, согласно которой к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс электромобилей и открыть более 9 тыс зарядных станций для них.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств в стране. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.