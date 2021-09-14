Миграционный центр Москвы откроет представительство в Таджикистане

Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы и Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве и открытии представительства ММЦ в Таджикистане для помощи московским работодателям в подборе трудовых мигрантов из числа граждан этой страны.

«На граждан Таджикистана приходится около 40% выдаваемых Москвой патентов на осуществление трудовой деятельности. В основном они заняты на стройке и в ЖКХ. Открывая представительство ММЦ в Таджикистане, мы продолжаем создавать эффективные механизмы, направленные на легализацию потоков трудовой миграции в Москву и улучшение взаимодействия между московскими работодателями и иностранными специалистами», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В функции представительства будет входить распространение в Таджикистане информации о вакансиях в Москве и информирование московских работодателей о наличии специалистов требуемой квалификации, организация онлайн собеседований и оценки профессиональных навыков трудовых мигрантов. Также трудовых мигрантов будут консультировать по вопросам трудоустройства, порядку оформления разрешительных документов на работу, правилам пребывания в Москве. Внимание будет уделяться информированию в части ограничений, связанных с пандемией, контролю въезда мигрантов в Россию, включая наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19, добавил министр.