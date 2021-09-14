Московский завод плавленых сыров развивает свои производственные площадки – заммэра Ефимов

Столичный завод плавленых сыров «КАРАТ» приступил к строительству современного производственного комплекса в зоне опережающего экономического развития в Тольятти. Это первая региональная площадка предприятия. Объем инвестиций в проект составит более 10 млрд рублей.

Промышленность столицы развивается хорошими темпами: растет индекс промышленного производства, положительную динамику показывает экспорт товаров и услуг, на многих заводах идет модернизация и обновление производственных линий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские компании выходят на новые рынки и развивают свои производства за пределами столицы. Мы видим, что глобально они конкурентоспособны. Это становится возможным и благодаря мерам поддержки города: льготы по налоговым и арендным платежам, субсидии и займы, помощь при локализации производств и продвижении товаров за рубежом. Сегодня в Москве работают порядка 240 предприятий пищевой промышленности, в их числе завод плавленых сыров «КАРАТ» – один из крупнейших производителей молочных продуктов в городе. В этом году предприятие получило статус промышленного комплекса, что дает ему ряд налоговых льгот и позволяет вкладывать сэкономленные средства в дальнейшее развитие своих производственных площадок», - отметил заммэра.

В Тольятти завод «КАРАТ» наладит производство полутвердых, творожных сыров и зерненого творога. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года. Новое предприятие по выпуску сыра, площадь которого составит 27,4 тысячи квадратных метров, будет перерабатывать более 800 тыс. тонн молока в сутки и порядка 290 млн тонн в год.

«Московский завод «Карат» входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России. В мае 2021 года с его конвейера сошла миллиардная партия сырка «Дружба», рецептура которого была разработана еще в 1960-м году. Сегодня его продукция поставляется по всей стране. Кроме того, предприятие активно развивает экспортное направление. В числе его зарубежных торговых партнеров Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. В ближайшее время «КАРАТ» рассчитывает выйти на рынки Грузии, Таджикистана и Монголии», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Производство оснастят французским и российским оборудованием, современными инженерными системами для эффективного расхода воды, электроэнергии и газа, а также собственной мойкой для транспорта, что обеспечит дополнительный контроль санитарных требований. Минимизировать влияние на окружающую среду позволит система очистки стоков будущего завода, после прохождения которой вода не будет требовать дополнительной очистки.

«Основные мощности нового предприятия будут направлены на производство полутвердых сыров. Ежегодно мы сможем выпускать до 20 тыс. тонн этого продукта. Мы планируем добиться на этом рынке амбициозных целей - войти в топ-5 производителей полутвердых сыров в России», - сообщил генеральный директор завода «КАРАТ» Евгений Гребнев.

За счет мощностей нового завода в Тольятти «КАРАТ» планирует увеличить долю творожного сыра Violette и покрыть растущий спрос на эту категорию. Кроме того, площадка позволит расширить географию продаж зерненого творога «КАРАТ Домашний», наладив его поставку во все регионы России.