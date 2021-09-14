На АЭС «Фукусима-1» выявили масштабное повреждение фильтров очистки радиоактивной воды

Почти все фильтры в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS на АЭС «Фукусима-1» в Японии повреждены, заявила, компания-оператор аварийной АЭС на северо-востоке Японии TEPCO. Новость сообщает телеканал NHK.

Масштабная проверка резервуаров последовала после того, как в августе специалисты выявили повреждение одного из фильтров, сдерживающего утечку из системы. После проверки специалисты сообщили о наличии дефектов у 24 из 25 фильтров, которые также имеют поломки. Аналогичная ситуация уже складывалась два года назад, тогда оборудование заменили, но причину неполадок в работе фильтров установить не удалось. Их просто заменили на новые. После этого система продолжила работать. Телеканал сообщает, что к настоящему времени утечки радиоактивной воды не фиксировались, однако полностью исключить подобную вероятность невозможно.

В конце апреля власти Японии официально разрешили, начиная с 2023 года, сбрасывать очищенную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Компания-оператор уточнила, что вода пройдет очистку от 62 радиоактивных элементов, за исключением трития. Это решение вызвало несогласие России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ поддержал японские власти в этом вопросе, отправив в страну группу специалистов для мониторинга. В Японии против сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан выступили 30 гражданских организаций, Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, а также отдельно ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки.

Сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1 произошло 1 марта 2011 года Последствием стихийного бедствия стало цунами, повредившее на станции АЭС «Фукусима-1 систему охлаждения реакторов, что в свою очередь привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. С территории вокруг станции эвакуировали около 300 тысяч жителей.