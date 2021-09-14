На учениях «Запад-2021» впервые продемонстрированы боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта»

На совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2021» впервые применили ударные роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», которые были задействованы в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что роботы «подключились» к маневрам в ходе розыгрыша практических действий войск основного этапа учений на полигоне Мулино. Комплексы «Уран-9» атаковали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тысяч метров, находясь среди боевых расчетов обороняющих подразделений. Боевой робот «Нерехта», снабженный боевым модулем с 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм гранатометом АГ-30М был задействован в боевых действиях передовых обороняющихся подразделений, уточнили в военном ведомстве.

В военном ведомстве рассказали, что для создания «коридоров» в минных заграждениях также были задействованы робототехнические комплексы разминирования «Уран-6». Поддержку роботам оказал лазерный комплекс «Карьер», предназначенный для проведения разведывательных действия, а также подавления оптических средств наблюдения противника.

Военные учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября и продлятся до 16 сентября. Маневры проходят на 14 полигонах, в акватории Балтийского моря и Белоруссии и являются беспрецедентными по задействованному количеству личного состава и военной техники. Так, для учений на полигоны привлечено до 200 тысяч человек солдат и офицеров, 80 самолетов, 760 единиц боевой техники, из которых 290 танков и 240 орудий, а также 15 кораблей.

