Нефть Brent впервые с августа торгуется выше $74

Нефть сорта Brent торгуется выше отметки $74 за баррель впервые со 2 августа текущего года, свидетельствуют данные торгов. В 09:09 по московскому времени фьючерсы Brent с поставками в ноябре достигли отметки $74,03, прибавив по сравнению с предыдущей сессией 0,69%. Октябрьские котировки марки WTI также демонстрирует положительную динамику. На период 09:05 по московскому времени баррель данного сорта остановился на отметке $70,96 (+0,72%).

Аналитики отмечают, что цены на нефть растут из-за опасений относительно ее добычи в Ливии в связи с протестами и Мексиканском заливе, где после урагана «Ида» еще не полностью восстановились добывающие мощности.

Накануне издание Wall Street Journal сообщило о закрытии протестующими в Ливии крупнейшего нефтяного терминала Es Sider через несколько дней после его перезапуска после предыдущих демонстраций. Эксперты, опрошенные изданием, уверены, что ситуация неминуемо скажется на ценах.

Ранее в ОПЕК заявили, что ждут снижения добычи нефти в США в 2021 году до 11,17 миллиона баррелей в сутки, в 2022 году по-прежнему прогнозирует рост до 11,77 миллиона баррелей в сутки.

