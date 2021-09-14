На выборах в Норвегии победила партия сторонников диалога с Россией

На всеобщих выборах в Норвегии после подсчета 100% бюллетеней лидирует находившаяся в оппозиции Рабочая партия, передаёт норвежский портал Valg.

В общей сложности за данную партию проголосовали 26,4% избирателей, в абсолютных величинах за нее отдали голоса 3,8 млн норвежцев.

Консервативная партия власти «Правые» потерпела поражение, получив всего 20,5% голосов избирателей. Третью строчку занимает Партия Центра (13,6%), за ней расположилась Партия Прогресса (11,7%).



Лидер Рабочей партии и экс-министр иностранных дел Йонас Гар Стёре в августе 2021 года заявил о плохом уровне дипломатических контактов с Россией, раскритиковав сокращение контактов между Москвой и Осло. Он пообещал, что в случае избрания его на пост премьер-министра Норвегии возобновить активное сотрудничество с РФ.



«Нам нужна более активная политика для решения проблем. Соседние и прибрежные регионы России и Норвегии должны гораздо лучше сотрудничать», — сказал он тогда.

Также Стёре намерен активно продвигать и защищать национальные интересы Норвегии в Арктике.