Объем налоговых льгот для резидентов ОЭЗ Москвы вырос в 1,7 раза в первом полугодии 2021 года - заммэра Ефимов

В первом полугодии 2021 года объем налоговых льгот, полученных резидентами особой экономической зоны «Технополис «Москва», составил более 280 миллионов рублей, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сумма налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва» за первые шесть месяцев текущего года составила более 280 миллионов рублей. Большая часть из них – почти 269 миллионов рублей – пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города. Резиденты в этот период сэкономили средств в 1,7 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3,2 миллиарда рублей», – отметил заместитель мэра.

На каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы в первом полугодии 2021 года пришлось порядка 40 рублей инвестиций.

«За первые шесть месяцев 2021 года резиденты столичной особой экономической зоны уплатили налогов на сумму более 1,6 миллиарда рублей, а за все время работы ОЭЗ налоговые отчисления превысили 13 миллиардов рублей», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Резиденты особой экономической зоны столицы пользуются набором преференций, которые позволяют с наибольшим экономическим эффектом реализовывать инновационные проекты. Среди них – льготная аренда земли, возможность выкупить арендуемый участок за 1% от кадастровой стоимости после сдачи объекта в эксплуатацию, снижение налогового бремени. Кроме того, в ОЭЗ Москвы предоставляются таможенные льготы – действует режим свободной таможенной зоны.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтевотмечает, что компании экономят 17 процентов на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке – 2% вместо обычных трех. Сэкономленные средства предприниматели вкладывают в новые разработки и расширение производства. Особые условия работы в столичной особой экономической зоне привлекают инновационные компании – в 2020 году статус резидента получили 22 компании, а в первом полугодии 2021 года в технологическое сообщество вошли еще 7 предприятий.