Полиция задержала убийцу «колбасного короля»

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники Главного управления уголовного розыска задержали Александра Мавриди, который обвиняется в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова (владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы»), сообщает «РИА Новости». Она уточнила, что операция прошла совместно с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.Полиция нашла мужчину в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого и доставили в территориальный отдел СК.

6 августа Мавриди и четверо других арестантов бежали из изолятора в Истре. По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди. Сотруднику учреждения предъявили обвинения по статье «Превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями» и фигурант дела полностью признал вину.