Получить выписки из ЗАГС россияне смогут на портале Госуслуг

Минцифры и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили на портале госуслуг новый сервис, с помощью которого граждане РФ смогут получать выписки из ЗАГС, сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канале правительства РФ.

«За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС», - говорится в сообщении.

Речь идет о документах, которые необходимы для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи, - свидетельства о браке и разводе, о рождении.

Для получения нужного документа на портале госуслуг следует выбрать раздел «Документы и данные», далее перейти по ссылке в раздел «Семья и дети». Также в ведомстве сообщили, что можно оформить подписку на обновление документов, которые в таком случае будут всегда актуальны.

В Минцифре отметили, что возможность оформления актовых записей на портале стала одним из наиболее ожидаемых пользователями сервисов. За сутки услугой пользуется более 10 тыс. граждан.

В начале сентября МВД сообщило о начале работы на госуслугах сервиса регистрации россиян по месту пребывания. Для получения услуги граждане РФ должны иметь подтвержденную учетную запись на портале, а также права, подтвержденные Единым госреестром недвижимости. С 1 июля следующего года через госуслуги можно будет зарегистрировать детей младше 14 лет.

