Путин назвал свой контакт с заболевшим Covid-19 естественным экспериментом

Глава российского государства Владимир Путин ушёл на самоизоляцию, так как накануне целый день общался с сотрудником, заболевшим коронавирусом.

Об этом сам президент рассказал на совещании с членами Кабмина и руководством партии «Единая Россия». При этом он отметил, что эта ситуация станет экзаменом для вакцины «Спутник V», которой он привился, передаёт агентство «Интерфакс».

«Вы уже знаете, мне пришлось отложить свою поездку в Таджикистан, – напомнил российский лидер. – Это связано с тем, что в моём ближайшем окружении несколько человек заразились COVID-19 и один из этих сотрудников работает со мной в непосредственной близости».

Как пояснил Путин, этот сотрудник был вакцинирован, но титры у него упали, он ревакцинировался, но по мнению президента, поздно, так как через три дня после ревакцинации заболел.

При этом глава государства уточнил, что у него по-прежнему сохраняются высокие титры антител после вакцинации.

«Это естественный эксперимент: посмотрим, как сработает на практике «Спутник V», потому что титры у меня, по последним данным, достаточно высокие. Надеюсь, всё будет так, как должно быть, и «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от коронавируса, – резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин ушёл на самоизоляцию. Об этом сам президент сообщил во время телефонного разговора со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Информации о сроках карантина нет.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что такое решение президента вызвано тем, что в его окружении выявлено сразу несколько случаев заболевания коронавирусом.