Путин озвучил главную проблему Сирии

Незаконно присутствующие иностранные вооруженные силы в Сирии являются главной проблемой страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. По словам российского лидера этот факт мешает республике двигаться по пути консолидации страны.

«Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны», - сказал Путин.

Он уверен, что для восстановления Сирии максимально возможными темпами, вся территория страны должна быть подконтрольна законному правительству.

Ранее в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с его сирийским коллегой Башаром Асадом, который побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале переговоров Путин поприветствовал своего коллегу в российской столице и поздравил его с прошедшим недавно днем рождения. Российский лидер также высказался о результатах выборов главы государства в Сирии, отметив, что несмотря на все сложности предыдущих лет люди доверяют своему лидеру.

