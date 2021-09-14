Российские банки в разы увеличили вывоз наличной валюты

Российские банки в июле вывезли максимальную с начала года сумму наличных долларов и евро. Это следует из статистики, предназначенной для участников интегрированного валютного рынка государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе, опубликованной на сайте ЦБ.

Согласно отчету Банка России, в июле этого года банки вывезли $819 млн, что на $157,1 млн больше июньского показателя ($661,9 млн) и почти втрое больше январского ($294,7 млн).

Вывоз евро в июле также показал рекорд с начала года – 147,1 млн в долларовом эквиваленте, тогда как в июне было вывезено €141,5 млн, а в январе — €90,6 млн. Самый низкий показатель по вывозу евро был зафиксирован в феврале — €58,4 млн.

Ввоз наличных долларов в июле по сравнению с июнем уменьшился на 23,3% и составил $1,195 млрд против июньских $1,558 мллрд. Ввоз наличных евро вырос почти вдвое – до 686,6 млн в долларовом эквиваленте (с 352,6 млн в июне).

В отчете также указано, что в июле россияне приобрели $653,8 млн, а продали – $755,1, евро в долларовом эквиваленте они купили на сумму 431,6 млн, а продали – на 268,3 млн.

Как писал Expert.ru, рубль впервые с 2016 года вошел в число 20 самых популярных мировых валют. По итогам июля его доля в международных расчетах составила 0,18%. На первом месте был американский доллар (39,38%), на втором — евро (38,43%), на третьем — британский фунт стерлингов (5,99%). В пятерку лидеров вошли также японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

