Рост цен на стройматериалы замедлился

По итогам августа в России заметнее всего ускорился рост цен на мясопродукты, бытовую технику и электронику. Вместе с тем замедлилось удорожание автомобилей и существенно — строительных материалов, сообщается на сайте Центробанка.

«Уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса», — говорится в докладе ЦБ.

Регулятор отметил «резкое замедление удорожания строительных материалов» — до 0,4% c 5,1% в июле. Кроме того, рост цен на автомобили замедлился, но ускорился на моторное топливо из-за повышенного спроса в разгар отпускного сезона.

В августе заметно подорожала бытовая техника и электроника, что объясняется глобальным дефицитом микросхем и других высокотехнологичных комплектующих. По данным ЦБ, цены на плодоовощную продукцию повысились на 1,9%, после некоторого снижения в июле.

В целом, текущее инфляционное давление в России регулятор оценил как высокое.

Как писал Expert.ru, в прошлую пятницу Банк России в пятый раз за последние полгода поднял ключевую ставку, до 6,75%, выведя ее точно на уровень инфляции (6,74% по состоянию на 6 сентября). В общей сложности деньги регулятора подорожали с 19 марта нынешнего года уже на два с половиной процентных пункта, и ЦБ все время подчеркивает, что ключевой мотив ужесточения его кредитно-денежной политики — борьба с инфляцией.



