«Ростелеком» предложил блокировать публичные серверы Google

«Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протоколов DoH, сообщает «РБК», ссылаясь на собственные источники на ИТ-рынке.

Ведомство направило свой запрос в макрорегиональные филиалы компании, рассказал собеседник издания. Вместо указанных серверов них предлагается использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.

В настоящее время речь идет о приостановке работы указанных ресурсов для «технологических работ, направленных на повышение надежности и оптимизации работы сетей связи», сообщили РБК в пресс-службе «Ростелекома».

При этом специалисты отрасли, которых опросило издание, уверены, что таким образом в компании намерены привести к общему знаменателю все DNS-серверы, на которые настроены устройства пользователей, а также перевести своих клиентов на пользование другими серверами на случай возможной блокировки публичных DNS-серверов Google и Cloudflare.

Ранее Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи уже направили иностранным IT-компаниям (Apple, Google, Cloudflare и Cisco) письмо, в котором потребовали прекратить «вмешательства в выборы в РФ». В письме уточняется, что данные компании предоставляют российским пользователям возможности обойти блокировку заблокированного в стране сайта «Умное голосование».

