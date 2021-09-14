Рубль вошел в двадцатку самых популярных валют мира

Рубль впервые с 2016 года вошел в число 20 самых популярных мировых валют. По итогам июля его доля в международных расчетах составила 0,18%. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

В декабре 2016 года российская национальная валюта также вышла на 20-е место этого рейтинга с долей в 0,26%.

В июле текущего года на первом месте по доле в международных расчетах был американский доллар (39,38%), на втором — евро (38,43%), на третьем — британский фунт стерлингов (5,99%). В пятерку лидеров вошли также японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

Как пояснил агентству эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, рубль попал в двадцатку за счет его активного продвижения в качестве средства международных расчетов с торговыми партнерами РФ. По его словам, доля доллара в общем объеме международных платежей постепенно снижается, однако в ближайшем будущем вряд ли существенно сократится. При этом даже незначительное изменение показателя «тяжеловесных» валют может существенно повлиять на место рубля в этом рейтинге.

Как писал Expert.ru, в условиях высокой неопределенности и рыночной нестабильности лучше всего себя может проявить швейцарский франк. По мнению эксперта Дмитрия Бабина, на ближайшие три месяца это наиболее безопасное вложение, которое поможет уберечься от валютных рисков. Также высокой стабильностью во время пандемии коронавируса по сравнению с долларом США отличается евро и японская иена.

