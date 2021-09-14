Сбербанк повысит ставки по своим вкладам. Об этом агентству «Прайм» рассказал глава крупнейшей кредитной организации страны Герман Греф. По его словам, уже сейчас ставки по банковским вкладам в Сбере корректируются. Так ещё в августе было принято решение о промо-акции.

«До конца года мы будем принимать соответствующие решения, конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки», – подчеркнул Греф.

При этом он подчеркнул, что кредитная организация будет стараться поддерживать минимально приемлемый для себя уровень ставок по ипотеке, в частности, за счёт совместных программ с застройщиками.

«Даже учитывая рост ставок на рынке, по ипотеке пока мы не меняли ставки. И даже несмотря на частичную отмену государственной программы, восстанавливаются объёмы выдачи ипотечных кредитов. Так, многие застройщики совместно с нами сделали продукты, которые компенсируют те льготы, которые давала государственная программа», – резюмировал Греф, добавив, что будем стараться поддерживать спрос на ипотеку совместными программами с застройщиками, оставляя минимально приемлемый для нас уровень ставок на рынке.

Ранее Expert.ru сообщал, что на заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось в пятницу, 10 сентября, регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 6,75% годовых.

При этом Центробанк указал на возможность дальнейшего повышения ставки на следующих заседаниях. Как следует из сообщения ЦБ по итогам заседания Совета директоров, «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Напомним, ключевая ставка напрямую влияет на величину процентов, под которые банки выдают кредиты и привлекают депозиты. Кроме того, она влияет на курс национальной валюты. На её основе можно прогнозировать рост или падение рубля, чтобы понимать, стоит ли покупать или продавать валюту.

