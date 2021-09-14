Politico назвала три преграды на пути «Северного потока — 2»

Американская газета Politico считает, что газ по трубе «Северного потока — 2» из России в Германии пойдет еще не скоро несмотря на то, что в «Газпром»е заявили, что до конца года по нему пройдет 5,6 млрд м³ газа.

Противники газопровода не успокаиваются. Так, пресс-секретарь Владимира Зеленского заявил 10 сентября, что Украина продолжит бороться против «Северного потока — 2» не только после того, как будет полностью закончено строительство, но и после того, как по трубе пойдет газ.

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11 сентября состоялась встреча между польским премьер-министром Матеушем Моравецким и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Участники встречи пообещали Киеву, что транзит российского газа через территорию Украины продолжится и что Берлин и Варшава не позволят использовать газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, как геополитическое оружие.

Прежде чем по «Северному потоку — 2» пойдет газ, пишет Politico, необходимо, во-первых, полностью закончить строительство газопровода, во-вторых, проверить его на безопасность и, в-третьих, получить разрешение у немецкого энергетического регулятора.

Утром 10 сентября последние трубы газопровода были сварены на морской границе между Германией и Данией и уложены на дно Балтийского моря. Теперь предстоят пуско-наладочные работы. Это и очистка труб, и проверки их на наличие трещин при помощи прокачки сухого воздуха и многое другое. В зависимости от используемого оборудования и техники, пишет Politico, этот процесс может занять до трех месяцев.

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Проверка первой нитки «Северного потока — 2», которая была закончена в начале лета, началась 11 июня. Это значит, что со дня на день она будет готова к вводу в эксплуатацию.

Однако энергетический аналитик Матеуш Кубяк из варшавской консалтинговой фирмы Esperis считает, что три месяца на пуско-наладочные работы – чересчур оптимистичный вариант. Он, например, обращает внимание на то, что до сих пор неизвестно, кто их будет проводить, потому что и Baker Hughes, и Bilfinger, которые должны были это делать, расторгли контракты с оператором газопровода, опасаясь попасть под действие американских санкций.

Перед тем, как заполнить «Северный поток — 2» газом, он должен получить сертификат безопасности от независимого и признанного международным сообществом сертификатора, найти которого опять же из-за санкций американского Госдепа нелегко. Например, норвежская компания DNV GL, с которой прошли успешные переговоры, отказалась проверять «Северный поток — 2» в январе этого года, хотя и заявила, что в случае отмены санкций она готова все сделать.

В Госдепе, кстати, 10 сентября заявили, что, по их информации, в мае-августе никто пуско-наладочные работы и сертификацию «Северного потока — 2» не проводил.

Последним этапом перед вводом газопровода в эксплуатацию будет получение разрешения от немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur, который должен проверить «Северный поток — 2» на соответствие европейским стандартам и требованиям.

Документы на это разрешение были поданы заранее, еще 11 июня. Проверка на соответствие стандартам, пишет Politico, может занять до 10 месяцев. За это время Еврокомиссия скорее всего выскажет свое мнение о газопроводе. Польская энергетическая компания PGNiG уже попросила разрешить ей формально представить доводы против «Северного потока — 2», а Украина хочет, чтобы ЕК консультировалась с Киевом и учла его мнение перед вынесением решения.

С другой стороны, теоретически Bundesnetzagentur может ускорить процесс и выдать предварительное разрешение на эксплуатацию газопровода с условием устранения выявленных недостатков.

Еще один важный момент, считает Politico, заключается в том, что Берлин может попытаться потребовать у ««Газпрома» обещание сохранить транзит газа через Украину и после 2024 года, когда истечет срок действия соглашения о транзите.

Важно и то, учтет ли немецкий регулятор при проверке «Северного потока — 2» недавнее решение европейского суда о том, что законы Германии в области энергетики не во всем соответствуют европейским правилам по газу, прописанным в Газовой директиве ЕС. Оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG пытается получить через суд освобождение от соответствия требованиям Газовой директивы ЕС на том основании, что этот документ незаконно ущемляет ее права.