Стоимость газа в ЕС превысила $800

Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на природный газ на бирже ICE Futures достигла 65,5 евро за кВт.ч, или 800,2 долларов США за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».

До начала периода отбора газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень заполнения подземных газовых хранилищ составил 70,75%, что на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.

«Газпром» с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища «Реден» и «Катарина», продолжает ограниченную закачку в австрийское «Хайдах», германское «Йемгум» и «Бергермеер» в Нидерландах.

Ранее «Эксперт» сообщал, что глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрен Паттерсон заявил, что цены на «голубое топливо» в Старом Свете будут оставаться на высоком уровне до конца этого года. По его мнению, к их снижению может привести быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2».

При этом он подчеркнул, что высокие европейские цены на газ сохранятся до начала 2022 года. Это связано с тем, что запасы в регионе намного ниже среднего, а также с тем, что спрос будет расти по мере того, как страны континента будут вступать в отопительный сезон.

«Я считаю, что зимой цены будут ещё высокими. Существует, однако, несколько факторов, которые могут привести к коррекции цен. В частности, если мы увидим быстрый запуск «Северного потока – 2», это поможет улучшить картину поставок», – считает эксперт.

Кроме того, сейчас уровень газовых цен в Европе выше спотовых цен на СПГ в Азии.

«Когда мы увидим, что большие объёмы «голубого топлива» перенаправляются в страны Европы, это может несколько подавить цены», – отметил Паттерсон.

В этой связи эксперт считает, что от нынешней высокой стоимость газа в плюсе любой его производитель, в том числе из России. Но цены сейчас находятся на очень привлекательном уровне также для экспортёров СПГ из США, несмотря на то, что стоимость газа в тех же Штатах тоже существенно выросла.