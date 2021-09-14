Таджикистан выразил протест Вашингтону из-за высказывания Байдена

Внешнеполитическое ведомство Таджикистана передало послу США Джону Марку Поммершайму ноту протеста из-за слов глава Белого дома Джо Байдена о возможном повторении в республике сценария с людьми, цеплявшимися за американский военно-транспортный самолёт.

В частности, в документе говорится, что «подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства». Кроме того, Душанбе заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Вашингтоном «в духе взаимной поддержки и взаимного уважения», передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее американский лидер выступил в защиту своих действий при выводе войск из Афганистана. При этом упомянул один из самых драматичных моментов, когда афганцы, которые пытались покинуть страну, держались за фюзеляжи и шасси взлетающих лайнеров и разбивались, падая с высоты.

В этой связи глава Белого дома упомянул Таджикистан. По мнению Байдену, «если бы мы были в Таджикистане, выкатили самолёт и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, — вы получили бы людей, висящих в нише шасси».

