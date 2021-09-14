Трудное пробуждение по утрам может быть признаком смертельной болезни

Специалисты из Университетской клиники Темпл в Филадельфии (США) связали трудное пробуждение по утрам с развитием смертельной болезни.

По словам медиков, речь идёт о неалкогольной жировой болезни печени (НАБЖП), пишет газета Daily Express.

Как пояснили специалисты, существует два основных типа заболевания: алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. Отмечается, что обычно человек не чувствует никаких симптомов НАЖБП. А это представляет серьёзную опасность из-за того, что на более поздних стадиях заболевания увеличивается риск летального исхода.

«Желание много спать и отдыхать больше обычного, а также боль в правой верхней части живота, могут говорить о наличии серьёзной патологии, – говорится в статье. – Среди факторов риска развития НАЖБП высоких уровень глюкозы и жиров в крови, избыточный вес, а также инсулинорезистентность».

При этом медики отмечают, что точный диагноз можно поставить лишь после сдачи функциональных проб печени. Кроме того, это позволяет исключить наличие других заболеваний, например, гепатита.

Однако такой способ выявления неалкогольной жировой болезни печени не всегда даёт результаты, поэтому пациентам рекомендуется пройти другие исследования, в том числе УЗИ брюшной полости.

