В Англии не хватает 50 тыс врачей

Профсоюз Ассоциации британских медиков (BMA), заявляет, что в Англии не хватает 50 тысяч врачей, сообщает «РИА Новости». «Количество врачей в Англии еще больше отстало от их числа в сопоставимых странах Евросоюза, и можно ожидать, что из-за нехватки врачей, которая оценивается в 50 тысяч специалистов, эта зима станет одной из худших в истории здравоохранения с точки зрения спроса и отставания в оказании медицинской помощи», – сообщила в организация. В Англии на тысячу человек приходится 2,8 врача, тогда как средний показатель в ЕС составляет 3,7.

BMA напоминает, что уже лоббирует поправки, касающиеся рабочей силы, в законопроекте о здравоохранении и социальной помощи. В частности, предлагается ввести требование к министру здравоохранения о публикации отчета с подробным планированием трудовых ресурсов каждые пять лет.Помимо этого, BMA призывает к увеличению бюджетных ассигнований для увеличения числа мест в медицинских учебных заведениях, наряду с инвестициями в персонал и инфраструктуру. По оценкам ВМА, финансирование на здравоохранение должно быть увеличено на 10 миллиардов фунтов стерлингов с заявленных 154,9 миллиарда фунтов стерлингов на 2023-2024 года.

3 сентября «Эксперт» сообщал, что в Великобритании не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, в результате чего несколько недель полки многих магазинов остаются пустыми, сообщает Euronews. А недостаток водителей, в свою очередь, был вызван выходом Британии из Евросоюза. Около 20 тысяч дальнобойщиков были вынуждены покинуть остров после брексита, а новых иностранцев невозможно нанять из-за изменившихся правил.