В Германии считают, что в Польше намеренно оскорбили Меркель

Президент Польши Анджей Дуда, отказавшись от встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе ее визита в Варшаву, «намеренно оскорбил ее», считает аналитик издания Die Welt. Встреча двух лидеров планировалась заранее, однако об ее отмене Меркель узнала уже в Варшаве, утверждает автор публикации Филипп Фриц.

«Несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель», - продолжил журналист.

Он не отрицает при этом, что разговоры о возможности отмены встречи из-за «срочных дел Дуды в Катовице» ходили в политических кругах Польши еще за несколько дней до визита немецкого канцлера.

Die Welt сообщает, что «демарш Дуды стал его ответом на то, что Меркель не пригласила его на правительственные консультации в Берлин». При этом, по мнению автора материала, нигде в Евросоюзе к Польше не относятся так холодно, как в Германии, а отмена встречи может свидетельствовать о настоящем конфликте между соседями.

7 сентября Ангела Меркель обратилась к парламентариям с прощальной речью, в которой затронула проблемы изменения климата, терроризма и киберпреступности, а также призвала немцев прививаться от коронавируса