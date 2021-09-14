В Кремле рассказали, почему Путин ушёл на самоизоляцию

Глава РФ Владимир Путин ушёл на самоизоляцию. Об этом сам президент сообщил во время телефонного разговора со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Информации о сроках карантина нет.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что такое решение президента вызвано тем, что в его окружении выявлено сразу несколько случаев заболевания коронавирусом.

«По этой причине глава государства должен соблюдать самоизоляцию», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул, что Путин после обнаружения в его окружении заразившихся COVID-19 сдал тест.

«Он абсолютно здоров», – заявил Песков.

Кроме того, как утверждает он, изоляция не повлияет на интенсивность работы Путина, просто не будет очных мероприятий.

«Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу нашего президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, российский лидер в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», – резюмировал руководитель президентской пресс-службы.

Ранее Expert.ru сообщал, что 13 сентября Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. В этой связи он не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.

«У нас, к сожалению, сейчас… Врачи это изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом, – подчеркнул президент РФ. – Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся уйти. Много людей болеет вокруг».