Великобритания отложила ужесточение таможенного режима с ЕС

Великобритания отложила сроки введения дополнительных таможенных проверок ввозимой в страну сельхозпродукции из стран Евросоюза, сообщает Euronews. Оформление ветеринарных и фитосанитарных сертификатов на товары из Евросоюза станут обязательными с 1 июля 2022 года. Ранее планировалось, что новые требования вступят в силу 1 октября 2021 года и 1 января 2022 года.

В заявлении правительства сказано, что сроки ужесточения таможенного режима переносятся из-за «долгосрочного воздействия пандемии на бизнес как в Соединенном Королевстве, так и в ЕС», затруднения работы глобальных логистических цепочек и повышения стоимости грузоперевозок, что особо остро ощущают производители продовольствия.

3 сентября «Эксперт» сообщал, что Великобритании не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, в результате чего несколько недель полки многих магазинов остаются пустыми. Недостаток водителей, в свою очередь, был вызван выходом Британии из Евросоюза. Около 20 тысяч дальнобойщиков были вынуждены покинуть остров после брексита, а новых иностранцев невозможно нанять из-за изменившихся правил.