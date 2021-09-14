Время вперед: 5 фильмов о ярких и пугающих мирах предполагаемого будущего

«Безумный Макс: Дорога ярости»

Возможно, самый грандиозный фильм франшизы о Максе Рокатански и постапокалиптической Австралии, отхвативший 6 «Оскаров» и массу других наград.

Бывший офицер, а теперь воин-одиночка Макс временно присоединяется к отряду загадочной командирши Фуриосы, которая спасается бегством от деспотичного Несмертного Джо вместе с пленницами его гарема.

«Бразилия», Терри Гиллиам

«Бразилия», Терри Гиллиам

Культовая антиутопия в духе дизельпанка, которая сделала знаменитым срежиссировавшего ее участника «Монти Пайтона».

Скромный клерк, влюбленный в девушку из своего сна и однажды встретивший ее в реальности, вдруг переходит дорогу кровожадному тоталитарному государству.

«Бегущий по лезвию 2049», Дени Вильнев

«Бегущий по лезвию 2049», Дени Вильнев

Отмеченное «Оскаром» продолжение культового киберпанк-триллера от режиссера «Прибытия».

Фильм о недалеком будущем, где всю работу выполняют искусственно созданные люди без права на свободу.

«Город потерянных детей», Марк Каро, Жан-Пьер Жёне

«Город потерянных детей», Марк Каро, Жан-Пьер Жёне

Жутковатая сказка от режиссера знаменитой «Амели» и его соавтора.

В воображаемом будущем небольшой отряд детей вместе с цирковым гимнастом противостоит сумасшедшему ученому, который желает омолодиться за счет детских снов.

«Узники страны призраков», Сион Соно

«Узники страны призраков», Сион Соно

Новый фильм лауреата Берлинале, известного мастерским смешением жанрового кино и арта.

Герой-одиночка отправляется на опасное задание — он должен вернуть домой пропавшую без вести внучку Губернатора Города Самураев. Пути к отступлению у него нет: его облачают в начиненный взрывчаткой костюм. Герой еще не знает, что от успеха его миссии зависит будущее человечества.