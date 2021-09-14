Время вперед: 5 фильмов о ярких и пугающих мирах предполагаемого будущего

«Безумный Макс: Дорога ярости»
Возможно, самый грандиозный фильм франшизы о Максе Рокатански и постапокалиптической Австралии, отхвативший 6 «Оскаров» и массу других наград.
Бывший офицер, а теперь воин-одиночка Макс временно присоединяется к отряду загадочной командирши Фуриосы, которая спасается бегством от деспотичного Несмертного Джо вместе с пленницами его гарема.
«Бразилия», Терри Гиллиам
Культовая антиутопия в духе дизельпанка, которая сделала знаменитым срежиссировавшего ее участника «Монти Пайтона».
Скромный клерк, влюбленный в девушку из своего сна и однажды встретивший ее в реальности, вдруг переходит дорогу кровожадному тоталитарному государству.
«Бегущий по лезвию 2049», Дени Вильнев
Отмеченное «Оскаром» продолжение культового киберпанк-триллера от режиссера «Прибытия».
Фильм о недалеком будущем, где всю работу выполняют искусственно созданные люди без права на свободу.
«Город потерянных детей», Марк Каро, Жан-Пьер Жёне
Жутковатая сказка от режиссера знаменитой «Амели» и его соавтора.
В воображаемом будущем небольшой отряд детей вместе с цирковым гимнастом противостоит сумасшедшему ученому, который желает омолодиться за счет детских снов.
«Узники страны призраков», Сион Соно
Новый фильм лауреата Берлинале, известного мастерским смешением жанрового кино и арта.
Герой-одиночка отправляется на опасное задание — он должен вернуть домой пропавшую без вести внучку Губернатора Города Самураев. Пути к отступлению у него нет: его облачают в начиненный взрывчаткой костюм. Герой еще не знает, что от успеха его миссии зависит будущее человечества.