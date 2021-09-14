Xiaomi представит умные очки

Компания Xiaomi запланировала на 15 сентября крупное мероприятие, в ходе которого намерена анонсировать новый для себя класс носимой электроники - серию умных очков Xiaomi 11T, сообщает Gizmochina. Среди прочих новинок, которые будут представлены, называется некое устройство, через которое можно «увидеть будущее».

Информацию, что новинкой концерна станут именно очки подтверждает и надежный инсайдер Digital Chat Station. По его сведениям, очки являются совместной разработкой Xiaomi и Dior. Функционал носимого устройства в данный момент не раскрывается.

Не так давно Facebook в сотрудничестве с Ray-Ban представил смарт- очки Ray-Ban Stories. Уточняется, что устройство способно фотографировать, а также записывать 30-секундные ролики благодаря двум встроенным камерам. По мнению специалистов, Xiaomi своей новой разработкой намерена составить им конкуренцию в данном направлении. Пока, впрочем, никаких подробностей о новинке нет, и неясно, какие у нее будут преимущества, сообщает «Рамблер».