Xiaomi разблокировала смартфоны на территории Крыма

Китайская компания Xiaomi сняла блокировку со всех смартфонов, работа которых была приостановлена в некоторых странах и регионах, в том числе и Крыму, сообщает «Прайм» со ссылкой на китайское издание Global Times.

По заявлению представителя Xiaomi, блокировки были направлены на предотвращение контрабанды на рынках, где их продукция официально не присутствует. Данная мера была временной — она действовала на период расследования возможной контрабанды продукции.

10 сентября «Эксперт» сообщал, что компания Xiaomi запретила использование своих смартфонов в Крыму, Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на Кубе. Пользователи смартфонов Xiaomi видят на экране сообщение о том, что политика компании не разрешает продажу продукта на этой территории.

Ранее китайская компания хоть и запрещала реализацию в некоторых частях мира, но напрямую не мешала работе отдельных устройств, попавших туда. Пока блокировка не коснулась аппаратов, ввезенных в эти регионы после активации в другой стране.

Пользователи Xiaomi имеют способ обхода ограничений: для этого на смартфон нужно установит неофициальную прошивку.