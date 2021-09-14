Зампред ЦБ пересказал детские сказки на финансовый лад

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов провел для школьников открытый онлайн-урок о финансовой грамотности. На примере героев известных сказок он пояснил, как правильно нужно распоряжаться деньгами, и какие необдуманные поступки могут привести к банкротству. Человек, по его словам, не меняется, но благодаря соответствующим знаниям его отношения с финансовым рынком вполне могут быть позитивными.

«Например, Буратино. Не обладая финансовыми знаниями, будучи изначально доверчивым, герой подвергается влиянию мошенников, зарывает свои деньги и они исчезают. Фактически герой не понятно ради чего рисковал всем своим состоянием, которое могло бы вывести его из состояния бедности», — рассказал Швецов.

По мнению зампреда ЦБ, мораль этой сказки в том, что если вдруг повезло с деньгами, всегда найдутся люди, которые захотят их отобрать. Швецов также посоветовал школьникам никогда «не рисковать необходимым, чтобы получить избыточное» и не вкладывать необходимые для жизни средства в супер рискованные инструменты.

Другой пример несознательного финансового поведения — сказка «О рыбаке и рыбке», только золотую рыбку Швецов заменил банком.

«Старик пошел за потребительским кредитом, ему его дали и он купил новое корыто. Дальше бабка захотела новый дом, он взял ипотеку. Дальше она решила стать владычицей морскою, он взял еще денег, не смог их обслуживать, в результате объявил себя банкротом, приставы у него все забрали, и остался он у разбитого корыта», — заключил он.

Вывод, к которому, по мнению Швецова, подталкивает эта сказка, заключается в умении соотносить свои желания с возможностями.

Сказку про золотую антилопу зампред ЦБ назвал примером гиперинфляции, наглядно демонстрирующей, как запуск печатного станка обесценивает деньги. При этом он подчеркнул, что одной из функций Центробанка является ограничение инфляции и контроль объема денег, находящихся в обращении.

Ну а «Кота в сапогах» Швецов назвал примером не такого далекого будущего, когда искусственный интеллект позволит человеку «не париться по поводу финансовых знаний, работы на финансовом рынке и покупки всяких инструментов». Эта эпоха роботов-советников может наступить уже через 5-10 лет, считает представитель регулятора.

Как писал Expert.ru, осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников и студентов колледжей стартовала 14 сентября. С 22 сентября начнутся онлайн-занятия для старшего поколения, а с 27 сентября — вебинары по инвестиционной грамотности для взрослых и студентов. В прошлом году в рамках проекта Банка России прошло более 163 тыс. онлайн-уроков, их посмотрели около 3 млн старшеклассников, а в весеннюю сессию текущего года состоялось 126 тыс. онлайн-уроков, которые набрали более 2 млн просмотров.

