Apple раскрыла стоимость iPhone 13 в России

Компания Apple на сайтах своих магазинов объявила стоимость всех новых iPhone 13 и сроки поставок в России. Так, самый дешевый iPhone 13 mini стоит 70 тысяч рублей.

Базовую модель iPhone 13 с объемом памяти 128 гигабайт россияне смогут приобрести за 80 тысяч рублей. Новинка доступна в розовом, синем, черном, белом и красном цветах. При этом отсутствует версия с памятью 64 гигабайта. iPhone 13 Pro Max в минимальной комплектации оценен в 100 тысяч рублей. Гаджет можно приобрести с накопителем 128 гигабайт. Версия с увеличенным дисплеем 13 Pro Max стоит 110 тысяч рублей. Также россиянам будет доступна версия iPhone 13 Pro и 13 Pro Max с объемом памяти на один терабайт по цене в 150 и 160 тысяч соответственно.

Продажи всех новинок в России стартуют 24 сентября, предварительный заказ возможен с 22 сентября.

Уточняется, что кардинальных изменений в дизайне новых iPhone 13 и 13 Pro нет, изменен только вырез под камеры устройств, который стал несколько меньше, а также сенсоры FaceID, оснащенные новым чипом A15 Bionic и улучшенными камерами, которые улавливают больше света и имеют оптическую стабилизацию.

