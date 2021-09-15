Банки значительно повысили кредитный лимит по дебетовым картам

В августе средний лимит овердрафта по дебетовым картам российских банков достиг максимума за три года — 48,9 тыс. рублей. За месяц этот показатель увеличился на 18,7%, сообщили РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«В августе кредиторы одобрили 21,9 тыс. карт с опцией ухода в минус, совокупный лимит по ним превысил 1 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем в июле»,— следует из отчета.

Выдачи дебетовых карт с овердрафтом начали увеличиваться в марте, но пока их количество не достигло допандемийного уровня. По данным на 1 августа на российском рынке в обращении находилось около 600 тыс. карт с овердрафтом, их совокупный лимит составлял 12,4 млрд рублей. Это почти вдвое меньше по сравнению с докризисным периодом.

Карты с овердрафтом имеются только у 1% россиян. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин не ожидает какого-то существенного ускорения в данном сегменте, так как это не самый популярный банковский продукт. Он отметил, что возможность потратить больше денег, чем есть на карте, — бонус, которым пользуются немногие клиенты, поскольку стоимость обслуживания такого кредита выше обычного из-за отсутствия льготного периода.

Как писал Expert.ru, в августе россияне взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 млрд рублей, что на треть больше аналогичного показателя прошлого года и уже признано историческим рекордом. Количество кредитов наличными в России впервые превысило 2 млн штук. В августе банки выдали 2,062 млн кредитов, средний размер которых составил 313,6 тыс. рублей. Общий объем выданных банками кредитов в августе составил 1,22 трлн рублей, что на 21,7% больше, чем годом ранее.